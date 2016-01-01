تنسيق 2018.. لطلاب الثانوية العامة تعرف على اختبارات قدرات الفنون الجميلة "عمارة" وتوزيع درجاتها

وتكون مدة اختبار الرسم المعماري 3 ساعات فقط، على أن يكون التقييم مسئولية كل كلية.





وتكون الأدوات المطلوبة هي: "أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة، أقلام الفلوماستر، ألوان خشبية، تسليم الطالب ورقة – كانسون أو فبريانو – مساحة 35 × 50 سم (ربع فرخ)".

أعلن المجلس الأعلى للجامعات تفاصيل اختبار كليات الفنون الجميلة باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، وتعقد هذه الاختبارات قبل إعلان نتيجة الثانوية، ويتم التسجيل إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.تنقسم اختبارات كليات الفنون الجميلة إلى شعبة عمارة وشعبة فنون، وتختلف اختبارات كل شعبة عن الأخرى، وفيما يلي تفاصيل اختبار القدرات بشعبة عمارة وتوزيع الدرجات الخاص بها.تشمل اختبارات شعبة عمارة: "اختبار رسم معماري 60 درجة، واختبار تاريخ العمارة والتشكيل والابتكار 10 درجة، واختبار ذكاء ومعلومات عامة للتخصص 30 درجة".ويشمل اختبار تاريخ العمارة والتشكيل والابتكار سؤالا واحدا فقط تتم الإجابة عليه في ظهر ورقة الأسئلة A4، ومدة الاختبار 45 دقيقة فقط، والتصحيح مسئولية الكلية.ويشمل اختبار المعلومات في التخصص 10 أسئلة اختيار من متعدد لكل سؤال درجة واحدة كاملة، و20 سؤال صواب وخطأ يحسب لكل سؤال درجة واحدة كاملة، ليصبح اختبار الفنون الجميلة (عمارة) مكون من 30 سؤالا، ومدة الاختبار 45 دقيقة فقط (10×1 + 20×1 = 30 درجة)، ويتم التصحيح إلكترونيًا.يذكر أنه يتم إجراء الامتحانات في المواعيد التي تحددها وزارة التعليم العالي مرة واحدة، ولا يسمح للطالب الراسب بأداء الاختبار مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى في نفس التخصص، ولكن يسمح له بأداء الاختبار لنوعية أخرى من الكليات، وتضاف نتيجة الاختبار إلى نتيجة الطالب إلكترونيًا ولا يتم تقديم أي نتيجة ورقية.