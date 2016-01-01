تنسيق 2018.. لطلاب الثانوية العامة تعرف على اختبارات قدرات الفنون الجميلة "فنون" وتوزيع درجاتها

أعلن المجلس الأعلى للجامعات تفاصيل اختبار كليات الفنون الجميلة باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، وتعقد هذه الاختبارات قبل إعلان نتيجة الثانوية، ويتم التسجيل إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.



تنقسم اختبارات كليات الفنون الجميلة إلى شعبة عمارة وشعبة فنون، وتختلف اختبارات كل شعبة عن الأخرى، وفيما يلي تفاصيل اختبار القدرات بشعبة فنون وتوزيع الدرجات الخاص بها.



تشمل اختبارات قدرات كلية الفنون الجميلة (فنون) عدة اختبارات منفصلة وهي: "اختبار تصميم 30 درجة، اختبار رسم 40 درجة، اختبار ذكاء ومعلومات عامة للتخصص 30 درجة"، على أن تكون مدة اختبار الرسم والتصميم 4 ساعات فقط ويكون التقييم مسئولية كل كلية.



وتشمل الأدوات المطلوبة: "أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة وممحاة، أقلام الفلوماستر، ألوان خشبية، أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل)، تسليم الطالب ورقتين – كانسون أو فبريانو – مساحة 35 × 50 سم لامتحانى الرسم والتصميم".



يتم ذلك بالإضافة إلى اختبار المعلومات في التخصص الذي يشمل 10 أسئلة اختيار من متعدد لكل سؤال درجة واحدة كاملة، 20 سؤال صواب وخطأ يحسب لكل سؤال درجة واحدة كاملة، ليصبح اختبار الفنون مكونا من 30 سؤالا، ومدة الاختبار 45 دقيقة فقط (10×1 + 20×1 = 30 درجة)، ويتم التصحيح إلكترونيًا.



ورفع المجلس الأعلى للجامعات عددا من الملفات على موقعه الرسمي التي يجب أن يكون الطالب المتقدم لاختبار القدرات بكلية الفنون الجميلة شعبة فنون على معرفة بها، لتجاوز اختبار المعلومات.



وتتناول الملفات معلومات عن الفن المصرى القديم، وبداية الحضارة المصرية، والحديث عن ما قبل الأسرات، والدولة القديمــة، والدولة الوسطى، والدولة الحديثـة، بالإضافة إلى الفنون الإسلامية.



كما يتناول أهميـة الفـن في الحيـاة، ومصطلحات هامــة لدارسي الفــن، والبنـــاء الفلسـفي لطبيـعة الفـــن، والفن بين الفنان والعملية الإبداعية، والتربية الجمالية والحاجة إلى الفـن، بالإضافة إلى تعريف التصميم والتحدث عن أنواع التصميم الجمالي والوظيفي حيث التصميم الجمالي "Artistic"، وهو نسبى يتبع عدة متغيرات مثل الذوق الشخصى والاتجاهات الفنية للعصر والثقافة، والتصميم الوظيفى "Functional" الذي يتبع ثوابت وأبعادا تتعلق بالإنسان وبالوظيفة المراد أداؤها بواسطة الناتج من عملية التصميم.



وتتطرق الملفات للحديث إلى فنون عـصـر النهضـة، وفنانى القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشـر والقرن الخامس عشر والقرن السادس عشر، بالإضافة إلى فنون ما قبل التاريخ الفنون البدائية، والتطور الحضاري والفنى البدائى، حيث بدايـات الفــن والصناعة والإنسان البدائي الأول وأيضا أنمـــاط الـزخـرفــة البـدائــيـة.



يذكر أنه يتم إجراء الامتحانات في المواعيد التي تحددها وزارة التعليم العالي مرة واحدة، ولا يسمح للطالب الراسب بأداء الاختبار مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى في نفس التخصص، ولكن يسمح له بأداء الاختبار لنوعية أخرى من الكليات، وتضاف نتيجة الاختبار إلى نتيجة الطالب إلكترونيًا ولا يتم تقديم أي نتيجة ورقية.

