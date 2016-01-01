أبطال مصر في رفع الأثقال يحكون كواليس بطولة البحر المتوسط

قال اللاعب محمد إيهاب الحاصل علي الميدالية الذهبية بأبطال دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في إسبانيا، إنه تحقق حلمه الذي عمل عليه منذ 10 سنوات، لافتا أنه دخل المنتخب عام 2005 كناشئ وتحفز عقب عودة المنتخب بميداليات وفي 2009 تدرب كثيرا، وفي 2013 كانت في تركيا لم يستطع الذهاب، وفي 2017 اعتذرت الدولة لعدم وجود إمكانيات وتأجلت حتى 2018 وتحققت الذهبية.



وأضاف إيهاب خلال استضافته الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامجها "معكم"، المذاع على شاشة سي بي سي cbc، : " مكناش مصدقين ولأن الدورة بتحصل كل 4 سنين، كلنا بنستموت عشان نجيب الدهب وبس ماينفعش نقل عن كده".



أما جابر فرحان الحائز على ذهبيتين، فقال إنه من المحاولة الأولى حاز على الذهبية في "الخطف" 162 كيلو جراما و"النتر" وكانت بها منافسة مع تركيا وتونس وسوريا وفاز عليهم، وكانت أعلى رفعة 200 ورفع هو 206 كجم، ولم يستطع أحد تخطيه، مشيرا إلى أنه حاول تخطي الرقم في الدورة الأولمبية الماضية في ريو دي جانيرو بـ210 لكنها أدت لإصابته وكانت لحظة قاسية وصعبة عليه.





وقال اللاعب رجب عبد الحي إنه نافس اليونان وسوريا وإسبانيا والجزائر لكنه حاز الذهبية في الخطف، متخطيا إياهم بـ207 كجم.

