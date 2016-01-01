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تنفيذا لخريطة مصر 2030..السيسي يأمر ببدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل.. ونواب: القانون إنقاذ لمنظومة الصحة من تدهور كبير.. و يعبر عن صدق إرادة القيادة السياسية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:10 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان
المشد: 
تطبيق التأمين الصحي الشامل يعبر عن إرادة القيادة السياسية
برلماني
الوزير السابق أجل بدء التأمين الصحي الجديد والسيسي أعاده
اليزابيث شاكر: 
مشروع التأمين الصحي بمثابة انقاذ لقطاع الصحة المتدهور

أصدر مجلس النواب ، فى إطار خطة مصر 2030، قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يكفل حق العلاج لكافة المواطنين على نفقة الدولة، والعديد من المزايا الاخري التى يتضمنها المشروع.

وفى هذا السياق، أكدد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على أن الرئيس السيسي أمر بإطلاق المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي، والذي يشمل فى البداية محافظة بورسعيد، ثم أربع محافظات أخري هم: الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.

من جهتهم، أعرب اعضاء لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب اشادتهم بالقرار وما سيحدثه من انجازات وتطوير للقطاع الصحي، والذي يعانى من تدهور كبير، بالإضافة إلى كونه تعبيرا عن إرادة القيادة السياسية، وصدق وعودها مع الشعب.

بداية، عبر النائب سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، عن سعادته لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء فى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، مؤكدا على ان القرار يعبر عن مدي اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحي، وتنفيذا لما أعلن عنه الرئيس من إعطاء الأولوية للتعليم والصحة.

وأشار "المشد" فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" إلى أن قرار البدء جاء فى الموعد المحدد له من قبل الحكومة فى بادئ الأمر، وهو شهر يوليو، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من تطبيقه ستكون بمثابة مرحلة تجريبية لمعرفة مدى نجاح المنظومة.

ولفت عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن اكتفاء تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل بأربع محافظات فقط، يأتى لتجربة التطبيق فى البداية كما ذكرنا بالإضافة إلى أن العمل به يأتى فى حدود إمكانياتنا المادية والاستعدادية بمختلف المحافظات.

من جانبه، قال النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، إن وزير الصحة السابق، الدكتور أحمد عماد الدين، كان قد أبلغ اللجنة بتأخر البدء فى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل لشهر سبتمبر، على الرغم من ان الموعد المحدد له كان شهر يونيو، لافتا إلى أن الوزير لم يبد وقتها أسبابا واضحة حول التأجيل.

ورجح "هلالي" لـ "صدى البلد" بأن يكون سبب التأجيل الذي أعلن عنه عماد الدين، راجعا لقصور فى الموارد المادية أو البشرية، وهو أمر متوقع، ولطالما حذرت منه اللجنة.

وتابع عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان: إن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهه بالبدء فى تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، يزيل المخاوف التي كانت قد انتابت اللجنة فى الآونة الأخيرة، و يؤكد على توافر كل عوامل نجاح منظونة التأمين الصحي الجديد.

وأكد النائب على أن رعاية الرئيس السيسي للتأمين الصحي يحمل رسالة إلى جميع المسؤولين بمحاسبة كل مقصر فى أداء عمله، كما أنه ينذر بنجاح كبير للمشروع.

ولفت إلى أن تعميم المشروع القومي لقانون التأمين الصحي الشامل على جميع المحافظات المصرية، سيكون مع حلول عام 2030، وهو ضمن خطط تطوير كثيرة وضعتها الدولة.

وأخيرا، قالت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، ان بدء تنفيذ مشروع التأمين الصحي الجديد، بمثابة بداية لتحسن أحوال القطاع الصحي، والذي يعانى من ركود وتدهور كبير، سواء على مستوى المستشفيات الحكومية أو القطاع البشري.

وأوضحت "شاكر" فى تصريحات خاصة، أن التأمين الصحي الشامل يعمل به فى مختلف بلدان العالم، ولطالما انتظرنا تطبيقه فى مصر، معبرة عن سعادتها وشكرها لكل من ساهم فى البدء فى هذا المشروع القومي، والذي يعد نقلة نوعية لمنظومة الصحة.

ونوهت عضو الشئون الصحية بالبرلمان إلى تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي فيه تشابك وليس من السهولة تطبيقه على المدى القصير، ولهذا فإن البدء به سيكون فى محافظة واحدة بورسعيد كما أعلنت الحكومة، ثم يشمل بعدها أربع محافظات _السويس/الإسماعيلية/شمال وجنوب سيناء_، لافتة إلى ان النظام التدريجي فى تطبيق المشروع معمول به فى كل دول العالم.

ولفتت النائبة إلى ان التدرج يهدف إلى معرفة مميزات وسلبيات المشروع، ومن ثم تلاشيها فى المراحل التالية لتطبيق التأمين الصحي الجديد.

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