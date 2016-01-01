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قريطم: قيمة المخالفة المرورية تأتى عبر التليفون فى دقيقة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:54 م
صدى البلد
أسامة علي
قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، أنه تم تبسيط قانون المرور الجديد وتم تقسيمه إلى 5 شرائح.

أوضح قريطم، خلال استضافته ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية المحور، تقديم الإعلامية دينا يحيى، أن قيمة غرامة مخالفة الشريحة الاولى تبلغ من 100 لـ 200 جنيه، والشريحة الثانية من 200 لـ 400 جنيه، الشريحة الثالثة من 1000 لـ 2000 جنيه، الشريحة الرابعة من 2000 لـ 4000 جنيه، والشريحة الخامسة من 4000 لـ 8000 جنيه.

وأضاف " قريطم" أنه البعض معترض على شدة الغرامة بداية من الشريحة الثالثة للشريحة الخامسة، مؤكد أنه تم عرض الامر على لجنة الامن والنقل بمجلس النواب والقرار الاخير لها.

وأكد " قريطم" أن اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور أعطى منذ 6 أشهر لكافة إدارات المرور بتسجيل رقم تليفون قائد إى مركبة عند ترخيصها حتى يتم أرسال قيمة المخالفة له عبر رسالة تليفونية بعد 60 ثانية فقط من الوقوع فى المخالفة.

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