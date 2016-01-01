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كأس العالم

مرتضى منصور: شيكابالا ومصطفى فتحي لا يحق لهما الرحيل مجانا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:12 م
صدى البلد
ملك موسى
كشف مصدر بنادى الزمالك أن الثنائى كهربا ومصطفى فتحى لاعبى الفريق لا يحق لهما الرحيل المجانى عن القلعة البيضاء.

وأضاف المصدر أن الزمالك سوف يقوم بقيد كهربا ومصطفى فتحى فى القائمة الثانية بدون أى أزمات، حيث طلب مسئولو النادي البطاقة الدولية الخاصة بهما بعد انتهاء إعارتهما لاتحاد جدة والتعاون، وسوف يتم قيدهما فى القائمة الثانية.

وأكد المصدر أن النادي الأبيض أرسل خطابا لاتحاد الكرة ولا يوجد أزمة فور وصول البطاقات الخاصة بهما وسوف يتم قيدهما فى القائمة الثانية وأن الثنائي حاليا على النظام الدولي مقيدين معارين من نادي الزمالك .

بينما كشف المصدر أن سبب قيد الثنائى شيكابالا وعلى جبر فى القائمة الأولى رغم أنهما كانا معارين مثل كهربا وفتحى، أن الثنائى كانا ضمن قائمة الفريق الأولى بالموسم المنتهى وليس مثل كهربا ومصطفى فتحى تمت إعارتهما قبل بداية الموسم ورفعهما من قائمة الفريق لذلك تم قيد شيكابالا وجبر فى القائمة الأولى، وسيتم قيد مصطفى فتحى وكهربا بالقائمة الثانية.

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