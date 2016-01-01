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منوعات

من بعد الحوت الأزرق.. مريم تقتل فتاة لبنانية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:15 م
لعبة مريم الإلكترونية
لعبة مريم الإلكترونية
أحمد شريف
انتحرت فتاة لبناية تبلغ من العمر 13 عاما شنقا فيما رجحت معلومات أنها انتحرت جراء لعبة "مريم" الإلكترونية، وذلك بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وكان وقع الحادثة داخل منطقة أرض جلول، الطريق الجديدة في العاصمة بيروت.

فيما رفضت عائلة الضحية "ي.ع" التحدث عن الموضوع في انتظار نتائج التحقيقات حيث تباشر القوى الأمنية التحقيق في وفاة الفتاة

وكانت شرطة دبي قد حذرت من مخاطر لعبة "مريم" التي أصبحت متاحة لتنزيل في المتجر الإلكتروني "آبل ستور" في يوليو الماضي لتنتشر بعد ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، على أمن المستخدمين ونصحت بالابتعاد عنها لاعتبارها تجسسية يمكن أن تؤثر سلبا على الأطفال والمراهقين.

وتدور قصة لعبة "مريم" حول فتاة صغيرة تبدو مخيفة الشكل تدعى مريم وتاهت في الغابة بعيدا عن منزل أهلها، وتطلب المساعدة من المستخدم للعودة إلى المنزل من خلال الإجابات على أسئلة مختلفة، ينتهك بعضها خصوصية البيانات الشخصية للاعب وأخرى سياسية ليست لها علاقة بمغزى اللعبة، لامتثال أوامر الفتاة وسط مؤثرات صوتية ومرئية مرعبة.

وتشبه لعبة "مريم" لعبة "الحوت الأزرق" القاتلة التي تسببت بانتحار الكثير من المراهقين حول العالم، رغم أن مطوري "مريم" ينفون صلتها باللعبة الأخرى.

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