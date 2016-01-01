البرازيل تقصي من كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي على يد منتخب أوروبي



ألمانيا 2014: 1-7 (نصف النهائي)

هولندا 2010: 1-2 (ربع النهائي)

فرنسا 2006: 0-1 (ربع النهائي)



ويأتي في المباراة الـ 59 منافسة شرسة بين منتخبي السويد وإنجلترا، لحسم المتأهل من بينهم للمربع الذهبي، لمواجهة الفائز في المباراة رقم 60 في بطولة كأس العالم 2018 التي ستقام بين منتخب كرواتيا ونظيره منتخب روسيا.

انتهت المباراة رقم 58 من منافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018، التي أقيمت بين منتخبي البرازيل وبلجيكا، ضمن الدور ربع النهائي، بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف .وبهذا الفوز يتوجه منتخب بلجيكا الى المربع الذهبي، وتغادر البرازيل الى بلادها مع الكبار الراحلين، في النسخة 19 من بطولة كأس العالم التي تقام في روسيا .ويشهد المونديال غياب عن المربع الذهبي ثلاثة منتخبات من العيار الثقيل، من بينهم صاحب اللقب في المونديال السابق منتخب ألمانيا وهي كانت الأولى التي تمكن منها كوريا الجنوبية من دور المجموعات.ومن بعدها الأرجنتين التي أبكت عشاق البرغوث ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، التي أقصاها منتخب فرنسا في دور الـ 16 برباعية مقابل هدفين، وفي الأخير البرازيل على يد بلجيكا.ويعتبر هذا الإقصاء الرابع على التوالي لمنتخب البرازيل على يد منتخب أوروبي، بلجيكا 2018: 1-2 (ربع النهائي)