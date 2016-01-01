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إعلامي: الإخوان استغلوا السوريين في غسيل الأموال.. فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:20 م
حاتم نعمان
حاتم نعمان
عمرو ممدوح
قال الإعلامي حاتم نعمان، إن الأمن القومي لمصر هو القضية رقم واحد بالنسبة إليه، موضحًا أنه يوجد إخوان سوريين يعملون في تغيير العملات، ويهددون المصريين، ويعاملونهم معاملة سيئة.

وأضاف "نعمان"، خلال تقديم برنامجه "حكاية وطن"، المذاع عبر فضائية "ltc"، أن الإخوان يستخدمون السوريين في غسيل الأموال، مؤكدًا أنه يجب أن يتم تطبيق قانون من أين لك هذا على السوريين في مصر.

وأشار إلى أن الكثير من المصريين مستائون بسبب هذه المسألة، مشددًا على أن العامل المصري أكفأ من العالم السوري على عكس ما يروج البعض.

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