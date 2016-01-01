حسن المستكاوي يصف مدرب بلجيكا بالمعلم.. صور

أشاد الناقد الرياضى الكبير "حسن المستكاوى" بالمدير الفنى للمنتخب البلجيكى، وطريقة إدارته للمباريات في بطولة كأس العالم.



وكتب المستكاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": مدرب بلجيكا معلم نقل لوكاكو علي الجناح الأيمن لتعطيل مارسيللو وللضغط من ناحيته، ودي بروين وهازارد من اساتذه بلجيكا .. زمن ميسي رونالدو زي شمس تبدأ في المغيب.



وودع المنتخب البرازيلى كأس العالم 2018 من الدور ربع النهائي، وذلك بعد خسارته بنتيجة 1 – 2، أمام نظيره منتخب بلجيكا، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "كازان أرينا".



جدير بالذكر أن المنتخب البلجيكي يواجه نظيره المنتخب الفرنسي فى نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.