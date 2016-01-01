سيف عيسى يحصد فضية بطولة كأس الحسن المفتوحة للتايكوندو

توج سيف عيسى لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو ولاعب نادي الصيد، بالميدالية الفضية في منافسات وزن -٨٠ كجم ببطولة كأس الحسن المفتوحة G1 المقامة في الفترة من ٥ إلى ٨ يوليو الجاري بالأردن.



حصد عيسى الفضية بعد خسارته المباراة النهائية أمام لاعب المنتخب الأردني صالح الشربتلي بنتيجة ٩-١٤.



و كان عيسى قد فاز في مباراة نصف النهائي على لاعب الأردن أحمد مصطفى بنتيجة ٨-صفر. و أفتتح عيسى مبارياته بالفوز على لاعب السعودية سعود ابراهيم الموالد بنتيجة ٢٠-٦.



الجدير بالذكر أن عيسى قد شارك في هذه البطولة بأسم نادي الصيد.