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كأس العالم

سيف عيسى يحصد فضية بطولة كأس الحسن المفتوحة للتايكوندو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:28 م
صدى البلد
محمد سمير
توج سيف عيسى لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو ولاعب نادي الصيد، بالميدالية الفضية في منافسات وزن -٨٠ كجم ببطولة كأس الحسن المفتوحة G1 المقامة في الفترة من ٥ إلى ٨ يوليو الجاري بالأردن.

حصد عيسى الفضية بعد خسارته المباراة النهائية أمام لاعب المنتخب الأردني صالح الشربتلي بنتيجة ٩-١٤.

و كان عيسى قد فاز في مباراة نصف النهائي على لاعب الأردن أحمد مصطفى بنتيجة ٨-صفر. و أفتتح عيسى مبارياته بالفوز على لاعب السعودية سعود ابراهيم الموالد بنتيجة ٢٠-٦.

الجدير بالذكر أن عيسى قد شارك في هذه البطولة بأسم نادي الصيد.

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