تحديد 4 من المتورطين فى واقعة خطف طفل الشروق

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة عن نجاح فريق البحث فى تحديد 4 من المتورطين فى واقعة خطف طفل من أمام فيلته بالشروق.



وأشار المصدر إلى أن فريق البحث يعكف على فحص كافة مكالمات أفراد أسرة الطفل، فيما تم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمدينة وتم تحديد 4 من المشتبه فيهم.



وكان قسم شرطة الشروق تلقى بلاغا باختطاف طفل فى عمر الزهور من أمام فيلته بالمدينة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتم سؤال شهود العيان حول الواقعة.



وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة للوصول إلى حقيقة الواقعة، وتم استجواب أسرة الطفل المختطف والشهود العيان على الحادث.