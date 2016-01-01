محمد فراج: تعاقدت على المشاركة فى الممر

أعلن الفنان محمد فراج أنه تعاقد على المشاركة فى بطولة فيلم "الممر", والمقرر البدء فى تصويره خلال الفترة القادمة, للمخرج الكبير شريف عرفة.



أكد "فراج " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد", أن المخرج شريف عرفة يواصل حاليًا إنهاء التحضيرات النهائية للعمل, للبدء فى تصويره خلال الأسابيع القادمة.



العمل تدور أحداثه حول حياة أحد الضباط فى الجيش المصرى, ويقوم ببطولته كل من أحمد عز وهند صبرى ومحمد الشرنوبى.