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أخبار البلد

عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: تهديدات إيران بغلق مضيق هرمز تشعل المنطقة حروبا

السبت 07/يوليه/2018 - 06:10 ص
مضيق هرمز -أرشيفية
مضيق هرمز -أرشيفية
مـيــس رضــا
قال الدكتور آشلي أنصارا المحلل السياسي وعضو بالحزب الجمهوري الأمريكي، إن تهديدات الرئيس الإيراني روحاني بغلق مضيق هرمز يدفع بتوترات سياسية في المنطقة بين إيران ودول المنطقة و يجر المنطقة لحرب .

وأوضح "أنصارا"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مضيق هرمز يمثل مجرى بحرى دولى تمر منه العديد من شحنات البضائع الضخمة لدول المنطقة ، مشيرًا إلى أن العقوبات التى تفرضها أمريكا على طهران ما هي إلا رسالة لدول العالم بعدم السماح لها بأن تمتلك أي قوة نووية .

وألمح "المحلل السياسي "، أن حال تنفيذ طهران تهديداتها بغلق المضيق حال تنفيذ واشنطن تهديداتها بعدم شراء النفط الإيرانى قد يشعل المنطقة حروبا خاة مع دول الخليج .

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