عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: تهديدات إيران بغلق مضيق هرمز تشعل المنطقة حروبا

قال الدكتور آشلي أنصارا المحلل السياسي وعضو بالحزب الجمهوري الأمريكي، إن تهديدات الرئيس الإيراني روحاني بغلق مضيق هرمز يدفع بتوترات سياسية في المنطقة بين إيران ودول المنطقة و يجر المنطقة لحرب .



وأوضح "أنصارا"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مضيق هرمز يمثل مجرى بحرى دولى تمر منه العديد من شحنات البضائع الضخمة لدول المنطقة ، مشيرًا إلى أن العقوبات التى تفرضها أمريكا على طهران ما هي إلا رسالة لدول العالم بعدم السماح لها بأن تمتلك أي قوة نووية .



وألمح "المحلل السياسي "، أن حال تنفيذ طهران تهديداتها بغلق المضيق حال تنفيذ واشنطن تهديداتها بعدم شراء النفط الإيرانى قد يشعل المنطقة حروبا خاة مع دول الخليج .

