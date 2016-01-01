الغضبان يكشف أزمة إسكان بورسعيد التعاوني

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تم تشكيل منظومة عمل من الوزارات، والأجهزة المختصة للبدء في تنفيذ منظومة التأمين الصحي، الشامل بالمحافظة.



ووجه الغضبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الجمعة كل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيقه حلم التأمين الصحي الشامل على المواطنين.



من جانبه عرض الإعلامي أسامة كمال استغائة عاجلة لشباب بورسعيد من أزمة إسكان بورسعيد التعاوني من ٢٠١٣ ، والذين يقدر عددهم بـ١١٢٠٠شاب مستحق للاسكان التعاوني في بورسعيد متعاقدين مع المحافظة من ٢٠١٣ بسعر السوق حين ذاك ، وتم تحصيل اكثر من ٢٢٥ مليون جنيه مقدم جدية حجز لكن تم تسليم الاراضي لهيئة تعاونيات البناء.



وعلق محافظ بورسعيد قائلا: "أنه تم تقديم ألف جنيه عن كل متر لكل شاب يستحق شقق اسكان بورسعيد التعاوني"، مضيفا انه سينظر نظرة عادلة لهؤلاء الشباب، للوصول لحل مستحق لهم".