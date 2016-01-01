معيط: 45 يوما لإنهاء ملف فض المنازعات الضريبية .. فيديو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منحه مهلة من ٣٠ إلى ٤٥ يوم، للانتهاء من ملف إنهاء وفض المنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن الرئيس طلب تقرير أسبوعي للمتابعة على ما تم إنجازه في هذا الملف.



وأضاف معيط، في حواره ببرنامج «مصر في أسبوع» المذاع على فضائية «ten»، أنه يدخل مكتبه ٧ صباحا، ويخرج منه ١٠ مساء، نظرا لظروف المرحلة الحالية، ومن أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي.



وأوضح وزير المالية، أنه متفهم ظروف البلد، وظروف ومعاناة الناس، ويستهدف تحقيق إصلاح حقيقي، وليس إصلاحا مؤقتا “نضحك به على الناس”.