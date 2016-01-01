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برلمان

برلماني: 7 أسباب وراء زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:12 م
الاحتياطي الأجنبي
الاحتياطي الأجنبي
أحمد أيمن
أرجع النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي واقترابه من تحقيق أعلى معدل له في تاريخ الاقتصاد بـ45 مليار دولار، إلى 7 أسباب رئيسية، أولها قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف مما ساهم في القضاء على السوق السوداء للدولار وتقليص الضغط على العملة الأجنبية، وثانيها طرح مصر لسندات دولارية وبالعملات الأجنبية، في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.

أما السبب الثالث فأكد عمارة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أنه يتمثل في زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر وتسجيلها قيمة تجاوزت 11 مليار دولار في نهاية العام الماضي، فيما يتمثل الرابع في حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، والخامس في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحقيقها لأرقام قياسية تخطت الـ30 مليار دولار.

وواصل النائب استعراض أسبابه، موضحا أن السبب السادس في زيادة الاحتياطي الأجنبي يعود إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية من السلع والخدمات مقابل تراجع الواردات، أما السبب السابع والأخير فيرجع إلى ارتفاع عائدات قناة السويس، مما عزز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

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