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وزير المالية: كيلو اللحمة في السودان وصل 10 آلاف جنيه .. فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:23 م
محمد معيط
محمد معيط
عمرو ممدوح
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السودانيين عندما أهملوا الاقتصاد، تسبب التضخم في ارتفاع سعر كيلو اللحمة من ٣ جنيهات، إلى ١٠ آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الموظفين أصبحوا يتقاضون رواتبهم في “شِوال”.

وأضاف معيط، في حواره ببرنامج «مصر في أسبوع» المذاع على فضائية «ten»، أن العملة فقدت قيمتها في السودان، مشيرا إلى أن هناك توجيها من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لحل ملف الضرائب العقارية.

وأوضح وزير المالية، أن رئيس الوزراء، والذي كان ومازال وزير الإسكان، يعلم جيدا أن هناك مشكلات بشأن ملف الضرائب العقارية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب دراسة الملف، وتقديم تقرير بشأنه.

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