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فن

منة جلال تجمع بين الذهبى والأسود فى أحدث جلسة تصوير

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:27 م
صدى البلد
أحمد البهى
نشرت الفنانة منه جلال عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.


جاءت إطلالتها كلاسيكية وجمعت بين اللونين الأسود والذهبي كما قامت بارتداء حذاء رياضي وهو ما نال إعجاب الجمهور.

من المعروف أن منة جلال انتهت مؤخرا من تصوير دورها فى مسلسل السر أمام النجم حسين فهمى وسولاف فواخرجى .

مسلسل "السر"، بطولة حسين فهمي ووفاء عامر ونضال الشافعي ومايا نصرى وريم البارودي ومحمد سليمان ومازن السماحى ومايا فارس ونور الكاديكى ومنة جلال وألفت عمر، تأليف حسام موسى، للمنتج محمد فوزى، وإخراج محمد حمدي.

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