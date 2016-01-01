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رمضان درويش يدخل التاريخ بذهبية البحر المتوسط فى الجودو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:26 م
رمضان درويش
رمضان درويش
عبد الخالق صلاح
قال رمضان درويش، لاعب منتخب مصر للجودو، إن الميدالية الذهبية التى حققها فى دورة البحر المتوسط التى أقيمت بإسبانيا، سوف يدخل بها التاريخ خاصة أنها الثالثة على التوالى.

وأضاف "درويش"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الجمعة، أن "الذهبية التى حققها ستكون هدفا للجيل القادم لتسجيل وتحقيق نفس الإنجاز، كما أنه سيعمل من الآن على الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020".

يذكر أن اللاعب المصري رمضان درويش قد حقق ذهبية الجودو وزن 100 كجم فى منافسات دورة البحر المتوسط.

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