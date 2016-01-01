سماء 29 يونيو.. الأكثر ازدحاما في تاريخ الطيران.. 202 ألف طائرة تحلق معا حول العالم بينهم 450 رحلة تقلع وتهبط في القاهرة

202 ألف رحلة جوية تحلق حول العالم في 29 يونيو

450 رحلة طيران تقلع وتهبط في مطار القاهرة

يوما بعد يوم، يستمر الغزو التكنولوجي للعالم، في تطور دائما يدهشك ويجعلك تتعجب، بما يقدمه لك وأنت في مقعدك لا تتحرك، نراه يستجلب لنا أدق التفاصيل العالمية بين يديك بضغطة واحدة على محركات البحث، التي تأخذك وتسبح في السماء بين الطائرات المحلقة فوق العالم.في واقعة، تحدث لأول مرة في تاريخ الطيران، تمكن أحد المواقع الإلكترونية العالمية، المعنية بتتبع حركة الطيران، من تسجيل تحليق أكثر من 202 ألف رحلة طيران في يوم واحد فوق العالم، واصفا إياه بأنه أكثر الأيام ازدحاما في تاريخ الطيران."فلايت رادار 24".. الموقع الإلكتروني السويدي لحركة الطيران، أعلن يوم الجمعة الماضية الموافق 29 يونيو، أكثر الأيام ازدحاما في تاريخ الطيران، منذ إنشائه عام 2007، مُوضحا أن هذه المرة الأولى التي يتتبع فيها الموقع أكثر من 202 ألف رحلة طيران تهبط وتقلع حول العالم في يوم واحد.ودون القائمون على "فلايت رادار 24"، عبر حسابهم الرسمي على "تويتر": "هي المرة الأولى التي تتبعنا فيها أكثر من 200 ألف رحلة في يوم واحد"، وأضافوا على "فيس بوك"،:"مع وجود 202,157 رحلة جوية، كان 29 يونيو أكثر أيام السنة ازدحاما في السماء حتى الان وفي اليوم الاكثر ازدحاما على الاطلاق".وتابع مدونو الموقع السويدي: "كانت هذه المرة الأولي تبعنا فيها أكثر من 200,000 رحلة في يوم واحد، وفي ذروة اليوم، كان هناك أكثر من 19,000 رحلة جوية في الهواء في نفس الوقت.وبالنظر إلى نصيب القاهرة، من بين آلاف الرحلات التي حلقت، حول العالم في هذا اليوم، الذي وصف بأنه الأكثر ازدحاما في تاريخ الطيران، فنجد أن هناك نحو 450 رحلة طيران حلقت فوق مطار القاهرة من إقلاع وهبوط، لتنقل نحو 45 ألف راكب حول العالم - ذلك حسبما ذكرت مصادر بمطار القاهرة-.يذكر أن "فلايت رادار 24"، موقع ويب تم إنشاؤهعام 2007 من قبل شركة سويدية، يعمل على تقدم خدمة تتبع الرحلات، إذ يحول هاتفك إلى رادار افتراضي لحركة المرور الجوية ويعرض معلومات تفصيلية عن رحلات الطيران التجارية حول العالم.