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محمود سعد: لا تتهموا المصريين بالكسل.. وارفعوا الهم عن كواهلهم

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:34 م
صدى البلد
أمل مجدى
انتقد الإعلامي محمود سعد، من يصفون الشعب المصري بالكسل، وقال في أولى حلقات برنامجه باب الخلق على فضائية النهار المصرية، "بعد العودة من إجازة رمضان والعيد "كل حد بيقول على الشعب ده على الملأ إنه كسول، لابد أن يراجع نفسه".

واستشهد سعد بالمشروعات العملاقة التي يجري العمل عليها في مصر، قائلا "على فكرة مش أنا اللي بقول دي الدولة اللي بتقول، المشاريع العملاقة والكثيرة دي مين اللي بيعملها؟ المصريين اللي بيعملوها مش حد من بره".

وأكد سعد أنه يسعى في برنامجه للقاء "الناس الحقيقة"، ولذلك ذهب إلي التصوير في واحة سيوة وسيذهب الأسبوع المقبل إلى بورسعيد.

ودعا سعد في مقدمة الحلقة إلي "رفع الهم عن كواهل الناس" مستشهدا بقول الإمام علي بن أبي طالب " أشد جنود الله الهم". وأضاف: "الناس في الشارع على آخرها، تفاصيل الحياة في منتهى الصعوبة".

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