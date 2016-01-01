محمود سعد: أتعجب من صاحب مهنة يحارب مهنته

أعرب الإعلامي محمود سعد، عن دهشته من صدور قرار بوقف النشر في قضية تناولتها الصحافة من جهة ليس من صلاحياتها إصدار مثل هذا القرار.



وقال "سعد" في حلقة اليوم من برنامجه باب الخلق على فضائية النهار: "أعجب حاجة إن يكون صاحب المهنة، هو اللي يحارب مهنته .. يعني إحنا عارفين إن قرار حظر النشر، من حق النائب العام فقط .. أما صحفي يصدر قرارا بحظر النشر عن صحفي .. إزاي يعني؟".



وانتقد سعد أسلوب المنع في التعامل مع الصحافة موضحا: "ممكن تقول يا جماعة توخوا الحذر خدوا بالكم من اللي بتكتبوه، لكن محدش يتكلم مرة واحدة ليه يعني؟ أنا لا مع ده ولا مع ده .. سيب الناس كلها تتكلم، وكل واحد يقول رأيه لحد القضاء يفصل في القضية".



ووجه "سعد" كلامه لمن يظنون أن المصريين غير مؤهلين للديمقراطية قائلا : "انتو بتقولوا الشعب مش متعود على الديمواقراطية "زي ما قال السيد عمر سليمان" زمان .. طب ما سيبوا الناس تتعلم في مثل هذه القضايا ".