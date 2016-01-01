رجل يصور لحظة إطلاق مسلح النار في وجهه .. فيديو

في مشهد غير مألوف وعنيف صور رجل نفسه لحظة اطلاق النار في وجهه من قبل أحد المسلحين بجوار صف من السيارات المركونة.



وتظهر اللقطات الضحية كوينتين جيمس لاندر وهو يتجادل مع المسلح المزعوم في شارع سكني هادئ في بيتربورو بكامبريدج شير الثلاثاء الماضي.



يبدأ التسجيل مع الرجل الذي يطرح السؤال "هل ستطلق النار علي؟" ، حيث كانوا يتجادلون حول تحطيم احدى السيارات.



بينما يستمرون في الجدال ، يشير الرجل بالمسدس في وجه الضحية ويقول له: ، سأفعل ذلك واطلق النار عليك".



فيما يصعد المسلح المجنون إلى صف السيارات و يقترب من لاندر، ويقول له: 'إذا لم تتوقف الآن ، فسأطلق النار عليك حقًا في وجهك.



ثم أطلق المسلح النار من مسافة قريبة ويشير إلى الضحية قائلًا "أخبرني عنها الآن" وهو يمشي.



في حين تدور الكاميرا على وجه لاندر المغطى بالدم وهو يقول: "لقد أطلق النار في العين بالمناسبة".



وبينما يتدفق الدم من خد الضحية ، يطلب من أحد المارة أن ينقله إلى المستشفى ، ويمكن سماع الرجل وهو يصرخ في الخلفية.







