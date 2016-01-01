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محافظ المنيا: حصيلة ضحايا حادث اليوم 12 وفاة و7 مصابين

السبت 07/يوليه/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال عصام البديوي محافظ المنيا، حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى، بالقرب من كمين الشيخ فضل، راح ضحيته وفاة 12 شخصا ، وأصابة 7 أشخاص آخرين، مضيفا أن سائق الميكروباص هو المتسبب في حادث اليوم .

وطالب اللواء محافظ المنيا، في تصريحات تليفزيونية المواطنين بالوعي والتعليم والثقافة المرورية لتقليل حوادث الطرق.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد تصادم سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار.

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