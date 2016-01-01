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فن

صلاح عبد الله عن مباراة بلجيكا والبرازيل : مزيكا

السبت 07/يوليه/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
علق الفنان صلاح عبد الله، على مبارة البرازيل وبلجيكا في دور الثمانية بالمونديال، والتي إنتهت منذ قليل بفور المنتخب البلجيكى .

وعلق صلاح عبد الله في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، على تقدم بلجيكا قائلًا: " البرازيل - بلجيكا , دى مش كورة ديه مزيكا ".

وتنافس اليوم المنتخب البرازيلي مع نظيره البلجيكي على حجز مكان في الدور نصف النهائي بالمونديال ليكون ضمن الفريق الأربعة الكبار في نسخة 2018.

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