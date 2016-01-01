صلاح عبد الله عن مباراة بلجيكا والبرازيل : مزيكا

علق الفنان صلاح عبد الله، على مبارة البرازيل وبلجيكا في دور الثمانية بالمونديال، والتي إنتهت منذ قليل بفور المنتخب البلجيكى .
وعلق صلاح عبد الله في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، على تقدم بلجيكا قائلًا: " البرازيل - بلجيكا , دى مش كورة ديه مزيكا ".
وتنافس اليوم المنتخب البرازيلي مع نظيره البلجيكي على حجز مكان في الدور نصف النهائي بالمونديال ليكون ضمن الفريق الأربعة الكبار في نسخة 2018.
وعلق صلاح عبد الله في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، على تقدم بلجيكا قائلًا: " البرازيل - بلجيكا , دى مش كورة ديه مزيكا ".
وتنافس اليوم المنتخب البرازيلي مع نظيره البلجيكي على حجز مكان في الدور نصف النهائي بالمونديال ليكون ضمن الفريق الأربعة الكبار في نسخة 2018.