صلاح عبد الله عن مباراة بلجيكا والبرازيل : مزيكا

علق الفنان صلاح عبد الله، على مبارة البرازيل وبلجيكا في دور الثمانية بالمونديال، والتي إنتهت منذ قليل بفور المنتخب البلجيكى .



وعلق صلاح عبد الله في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، على تقدم بلجيكا قائلًا: " البرازيل - بلجيكا , دى مش كورة ديه مزيكا ".



وتنافس اليوم المنتخب البرازيلي مع نظيره البلجيكي على حجز مكان في الدور نصف النهائي بالمونديال ليكون ضمن الفريق الأربعة الكبار في نسخة 2018.