وزير المالية: الوقود المدعم سابقا أكل ميزانية التعليم .. فيديو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادي مؤلم على قدر حجم المشكلة، مشيرا إلى أن دخل الدولة إذا كان على سبيل المثل ٤٠٠ جنيه، فإننا نحتاج إلى إنفاق ١٠٠٠ جنيه، فكان يتم اقتراض ٦٠٠ جنيه في السابق لسداد الاحتياجات.



وأضاف معيط، في حواره ببرنامج «مصر في أسبوع» المذاع على فضائية «ten»، أنه جاء موعد سداد ما علينا من ديون سابقة، مشيرا إلى أنه للأسف الشديد الجيل الحالي يدفع ثمن تأخر الإصلاح الاقتصادي.



وأوضح وزير المالية، أن ما كان يحدث في السابق، هو إنفاق ما يجب إنفاقه علي التعليم، والخدمات، لتوفير ميزانية الدعم، قائلا: “فضلنا ساكتين لحد ما وصل عدد الطلاب في الفصل ١٠٠ طالب”، وبالتالي تم إنفاق ميزانية التعليم على ملء تانكات السيارات ببنزين مدعم”.