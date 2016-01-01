المصريين الأحرار راعيًا رسميًا لبطولة الجمهورية للتنس الأرضي

أعلن جون بشري، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، والأمين المساعد بالمنيا، إن الحزب تواصل مع إدارة نادي المنيا الرياضي وحصل على موافقه بان يكون الراعي الرسمي لبطولة الجمهورية للتنس الأرضي.



وأضاف عضو المكتب السياسي للحزب، أن البطولة انطلقت فاعلياتها ٢١ يونيو، بمشاركة العديد من لاعبي الأندية المختلفة و تضم البطولة عددا من اللاعبين واللاعبات والفرق بأعمار سنية مختلفة ( ١٢ ، ١٤، ١٦، ١٨ ).



وأكد أن الحزب يولي اهتمامًا بالغ بالرياضة والأجيال الشابة لتحفيزها للوصول بطولات عالمية واستغلال طاقات الشباب بصوره صحيحه ولاسيما بانهما العمود الفقري للبلاد.



وأشار إلي أن الأندية المشاركة بالبطولة منها المنيا و الأهلى و الزمالك و سموحة و صيد الدقي و نادي الجزيرة وأسيوط و وادي دجلة و هليوبليس وغيرها.