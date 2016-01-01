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اسعدي أسرتك بتحضير أكواب الكنافة بالمانجة

السبت 07/يوليه/2018 - 04:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة زعفران طريقة تحضير أكواب الكنافة بالمانجة، وهى كالتالى:

المقادير :

نصف كيلو كنافة ربع كوب سمن أو زبدة كوب كريمة كيس كريمة بودرة حبة مانجو كبيرة شربات فستق للتزيين .

طريقة التحضير :

* تحمر الكنافة في السمن على النار

* تخفق الكريمة السائلة مع الكريمة البودرة لعمل كريمة مخفوقة

* في أكواب التقديم توضع الكنافة المحمرة مع الشربات

* يضاف إليها قطع المانجو ثم الكريمة المخفوقة

* تزين بالفستق المجروش مع قطع المانجو​

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