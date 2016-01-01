اسعدي أسرتك بتحضير أكواب الكنافة بالمانجة

تقدم الشيف غادة زعفران طريقة تحضير أكواب الكنافة بالمانجة، وهى كالتالى:



المقادير :



نصف كيلو كنافة ربع كوب سمن أو زبدة كوب كريمة كيس كريمة بودرة حبة مانجو كبيرة شربات فستق للتزيين .



طريقة التحضير :



* تحمر الكنافة في السمن على النار



* تخفق الكريمة السائلة مع الكريمة البودرة لعمل كريمة مخفوقة



* في أكواب التقديم توضع الكنافة المحمرة مع الشربات



* يضاف إليها قطع المانجو ثم الكريمة المخفوقة



* تزين بالفستق المجروش مع قطع المانجو​