ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يكشف تفاصيل زيارة النواب لمدينة العلمين الجديدة

السبت 07/يوليه/2018 - 02:00 ص
ياسين عبد الصبور
ياسين عبد الصبور نائب حزب المصريين الأحرار
أمينة الدسوقى
شارك ياسين عبد الصبور نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة نصر النوبة وعضو لجنة السياحة في الزيارة الميدانية التى قام بها لجنة السياحة إلى مدينة العلمين للوقوف على الأعمال في مدينة العلمين الجديدة.

وقال "عبد الصبور" في بيان له، إن "العلمين الجديدة" مدينة عالمية جاري إنشاءها لجذب استثمارات أجنبية لتلك المنطقة الخلابة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الزيارة شملت تفقد الممشى السياحي والإسكان المميز ومحافظة مرسى مطروح وعددا المناطق السياحية للوقوف على الاحتياجات، مؤكدا أن اللجنة تعد تقريرا مفصلا عن الزيارة ورفعه إلى البرلمان لاتخاذ القرارات اللازمة.

ترشيحاتنا

شريف رمزي: لا يوجد فنان رقم واحد والناجح من يستمر فى طريقه

شاهد.. مرتضى منصور يهدد جبر وحامد والشناوي ويوجه رسالة نارية لوالد كهربا

السجن مدى الحياة لرئيسي مدن رواندية لتورطهما في الإبادة الجماعية

هبة تستدرج الرجال عبر فيس بوك لابتزازهم بعد تصويرهم فى أوضاع مخلة

مرتضى منصور يفجر مفاجآت حول فرع الزمالك بأكتوبر

حل وحيد أمام عبدالغني لإنهاء أزمة قيد كهربا وفتحى فى الزمالك

تحديد 4 من المتورطين فى واقعة خطف طفل الشروق

التشكيلة الرسمية لمواجهة بلجيكا والبرازيل بالمونديال

خالد بيومى يصف بلجيكا ببطل كأس العالم الحقيقي

حوض ماء سر استمرار زواج حمدي قنديل ونجلاء فتحي

حياة الدرديري تعتذر عن منصب مدير عام قناة الفراعين

الخطيب يزور منتجع الأهلي في مرسى مطروح .. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذية عصرية بألوان جذابة للصيف .. صور

ارتدي الكارديجان الفلوري لإطلالة متجددة في الصيف.. صور

إطلالة أنثوية لـ سيرين عبد النور بتوقيع نيكولا جبران.. صور

فساتين كاجوال أنيقة تتناسب مع المحجبات في الصيف.. صور

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

فيديو

شاهد.. مرتضى منصور يهدد جبر وحامد والشناوي ويوجه رسالة نارية لوالد كهربا
حضري سموزي الفراولة باللوز في دقائق معدودة
قريطم: قيمة المخالفة المرورية تأتى عبر التليفون فى دقيقة
وزير المالية: كيلو اللحمة في السودان وصل 10 آلاف جنيه .. فيديو
إعلامي: الإخوان استغلوا السوريين في غسيل الأموال.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟