برلماني يكشف تفاصيل زيارة النواب لمدينة العلمين الجديدة

شارك ياسين عبد الصبور نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة نصر النوبة وعضو لجنة السياحة في الزيارة الميدانية التى قام بها لجنة السياحة إلى مدينة العلمين للوقوف على الأعمال في مدينة العلمين الجديدة.



وقال "عبد الصبور" في بيان له، إن "العلمين الجديدة" مدينة عالمية جاري إنشاءها لجذب استثمارات أجنبية لتلك المنطقة الخلابة خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن الزيارة شملت تفقد الممشى السياحي والإسكان المميز ومحافظة مرسى مطروح وعددا المناطق السياحية للوقوف على الاحتياجات، مؤكدا أن اللجنة تعد تقريرا مفصلا عن الزيارة ورفعه إلى البرلمان لاتخاذ القرارات اللازمة.