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فن

محمد عبده نجم حفلات صيف أبها في السعودية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:44 م
صدى البلد
سعيد فراج
أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن عدد من جداول حفلاتها الصيفية في أبها السعودية، والتي يتم تنظيمها تحت شعار «الصيف_في_أبها»، تحت رعاية هيئة الثقافة بالسعودية.

وكانت أولى حفلات صيف أبها، حفل فنان العرب محمد عبده الخميس 19 يوليو الجاري، وحفل المطربتين السعوديتين وعد وهند يوم الجمعة 20 يوليو، وذلك بدعم من هيئة الثقافة السعودية، بإشراف تركي آل الشيخ رئيس (اللجنة الفنية) بالهيئة العامة للثقافة.

وأكدت شركة روتانا عن اقتراب موعد طرح تذاكر الحفلتين للجمهور، والذي سيقام على مسرح المفتاحة بمدينة أبها السعودية.
محمد عبده نجم حفلات صيف أبها في السعودية

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