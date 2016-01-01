نائب بالمنيا ينظم مسابقة فنية كبرى للشباب بالمحافظة

أعلن النائب شريف نادي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالمنيا، عن تنظيم أمانة الحزب بالمحافظة مسابقة كبرى فى جميع انواع الفنون المسرحية - الموسيقية- الغناء والكورال - الفنون الشعبية - الفنون التشكيلية، وذلك في إطار اهتمام الحزب بالشباب والنشئ من الجنسين وشغل أوقات الفراغ.



وأوضح نادي في بيان له، أن بذلك يحقق الحزب جزء من خطته الشاملة في اكتشاف الموهبين ورعايتهم وتقديم الدعم لهم فى كافة الانشطة العلمية والثقافية والأدبية والفنية والرياضية، مؤكدا أن المشروع يأتي تحت إشراف مجموعة مميزة من الخبراء والمتخصصين وذلك بالتعاون مع قصور الثقافة والأندية ومراكز الشباب وكافة منظمات المجتمع المدني.



وتابع : "على من يرغب في الاشتراك في هذه المسابقة الحضور إلى مقر الحزب في (١) شارع جمال الدين برعى الدور الثالث أمام نادي العائلات بملوى في الفترتين الصباحية والمسائية لتسجيل بياناته والحصول على الاستمارهة الخاصة بالمسابقة".