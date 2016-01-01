نيافة الأنبا يوليوس يوضح موقف الكنيسة من زواج الأطفال

فى إطار حملة المجلس القومى للأمومة والطفولة لمناهضة زواج الأطفال وضح نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام للخدمات فى الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية موقف الكنيسة من زواج الأطفال حتى لا يعتقد البعض أنه مقبول فى المسيحية.





قال الأنبا الكنيسة لا توافق على الزواج المبكر لأن الشاب أو الشابة لم ينضجا النضج الجسدى والنفسى والعقلي و الروحي الكافي لاختيار شريك الحياة المناسب، ويترتب على هذا الزواج المبكر مشاكل كثيرة قد تدمر الأسرة ، وخاصة المشاكل الصحية للزوجة ، من جراء الحمل المبكر وأضراره الكثيرة، وكذلك السن الصغيرة عرضه للتقلب وسرعة الانفعال والتصرفات الطائشة.





وما أكثر اشتداد الخلافات الزوجية فيها لإنها سن تحتاج إلى رعاية وليست سن تحمل مسئوليات أو تدبير شئون أسرة بروح الزيجة الحقة والأبوة أو الأمومة.

لذلك من الخطأ أن يتم زواج بين أشخاص غير أكفاء لحمل مسئولية تربية جيل جديد، فيلزم أن يتصف الزوجان بحسن التدبير وبفهم لكافة الأمور وكل ذلك يحتاج إلى نضوج ، وإلى قدرة على مواجهة أعباء الحياة وتحمل أحداثها ومفاجآتها وما فيها من تغير وتطور.

ومن هنا فزواج الصغار لا يقع ضرره على الأزواج والزوجات فقط وإنما يمتد إلي نسلهم والي المجتمع كله.