نائب: إلغاء درجات الصف الأول الثانوي طمأنينة لأولياء الأمور

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إن فكرة إلغاء مجموع الصف الأول الثانوي فى الامتحانات التراكمية، ما هى إلا طمأنة من وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، لأولياء الأمور والطلاب، حتى تزول مهابة نظام الامتحانات الجديد.



وأشار "بركات" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن امتحانات الثانوية العامة فى النظام الجديد، تبقي كما أعلن عنها، إذ يتم إجراء 12 امتحان على مدار الثلاث سنوات، يأخذ منها أعلى أربع امتحانات فى البداية، ثم أعلى ست امتحانات بعد ذلك.



وعن الفارق بين امتحانات الثانوية الحالية والجديدة، لفت النائب، إلى أن الفارق شاسع من حيث إفادة النظام التراكمي، عن الآخر بالنسبة للطالب، حيث أن النظام القديم يمتحن قدرات الطالب فى ساعة واحدة، وفى حالة حدوث ظروف طارئة يهدر مجهوده.



وتابع عضو تعليم البرلمان: "على عكس النظام التراكمي الذي يختبر قدرات ومهارات الطالب على مدى ثلاث سنوات، ويعطى له الفرصة للرجوع من جديد حال تعثره ﻷي ظرف من الظروف".



جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كان قد صرح باعتزامه إلغاء مجموع درجات الصف الأول الثانوي، فى نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد، القائم على المجموع التراكمي للثلاث سنوات، يأتى ذلك من باب التخفيف على الطلاب لتأقلمهم على النظام الجديد، بالإضافة إلى النظر فى مدى نجاح التجربة، على حد قوله.