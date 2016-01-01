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أخبار البلد

انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية بالبعثة المصرية بالسودان

السبت 07/يوليه/2018 - 01:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
تبدأ اليوم امتحانات الدور الثاني من العام الدراسي 2017/2018 ، لشهادة اتمام الثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان ، حيث يؤدي الطلاب غدا في مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني بالبعثة المصرية بالسودان (50) طالب و طالبة ، من المقرر أن تستمر هذه الامتحانات في الفترة من السبت الموافق 7 يوليو 2018 ، حتى السبت 14 يوليو 2018.

جدير بالذكر أن أن نسبة النجاح بإمتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان للعام الدراسي الحالي 2018 ، كانت قد بلغت (53,2%)

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