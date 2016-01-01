رئيس مصر الثورة يزور أمانات الحزب بالمحافظات

نظمت محافظتا سوهاج والبحر الأحمر، احتفالية كبرى بزيارة الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب مصر الثورة، ومعه لفيف من قيادات الحزب بالمحافظتين، وكان فى استقباله أمناء المحافظات وقيادات وكوادر وأمناء الحزب ولجانه.



واستعرض رئيس الحزب، في كلمة له أمام الحاضرين الإنجازات الكبيرة التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمصر وشعبها، مؤكدا أن ما حققه الرئيس السيسى خلال الأربع سنوات الماضية، يعادل ما حققته مصر خلال عشرات السنين السابقة.



وأكد "أبوالعطا"، في كلمته حرص الحزب على دعم جهود الرئيس السيسي وتأييد سياساته الداخلية والخارجية لمواجهة التحديات والمخاطر ‏التي تواجه الدولة المصرية، مشددا على ضرورة التعاون بين جميع القوى السياسية والحزبية والشعبية، لتحقيق ما تسعى إليه الدولة من جهود كبيرة لبناء مستقبل مصر، خاصة بعد تحقيق النجاحات الكبيرة في الإصلاحات الاقتصادية وحتى تنعم الأجيال القادمة بثمار هذا الإصلاح والأمن والرخاء والاستقرار.



كما طالب"أبوالعطا"، بضرورة التعاون والتضامن مع الشباب المصرى ومساندته فى تولى المواقع القيادية في مختلف مؤسسات الدولة وتشجيع الشباب على العمل وتملك المشروعات الصغيرة للحد من مشكلة البطالة وخلق أجيال جديدة من رجال الاعمال والاستثمار من شباب مصر الواعد والعمل على نشر ثقافة العمل الحر خلال هذه المرحلة.



ومن جانبه أشاد اللواء مجدي عبد الحليم،‏ أمين عام التنظيم بحزب مصر الثورة، بما حققته مصر من نجاحات كبيرة خاصة في ظل التحديات الجسام التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب الاسود.



كما أوضح البرلمانى السابق عبد الله حسن، نائب رئيس حزب مصر الثورة، أهمية المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بتنفيذها الدولة في مختلف أنحاء البلاد.



وقد أعلن عدد كبير من القيادات السياسية والشعبية التي حضرت هذه الاحتفالية الكبرى الانضمام لحزب مصر الثورة إيمانهم منهم بمبادئ وبرامج الحزب التي أعلنها الدكتور حسين أبو العطا رئيس الحزب وقيادات الحزب خلال هذه الاحتفالية، معربين عن سعادتهم الغامرة للانضمام لحزب مصر الثورة وأنهم سوف يحرصون على التلاحم مع الجماهير داخل محافظتى سوهاج والبحر الاحمر والحرص أيضا على خوض الانتخابات المقبلة للمجالس الشعبية المحلية والمنافسة بشدة وشرف للفوز بعدد كبير من مقاعد المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى خاصة فى ظل الصلاحيات الكبيرة التى منحها دستور 2014 للمجالس الشعبية المحلية.

