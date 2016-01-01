الرياضة فى اسبوع

السبت 30 يونيو:
- الأهلي يقدم الفرنسي باتريس كارتيرون مديرًا فنيًا في مؤتمر صحفي
- الزمالك يقدم كريستيان جروس مديرًا فنيًا في مؤتمر صحفي
- بلجيكا تهزم البرازيل وتواجه فرنسا بنصف نهائي مونديال روسيا
- الأرجنتين بقيادة ميسى تودع كأس العالم بالخسارة من فرنسا
الأحد 1 يوليو:
- الأهلي يقدم الفرنسي باتريس كارتيرون مديرًا فنيًا في مؤتمر صحفي
- روسيا تفجر المفاجأة وتطرد إسبانيا من كأس العالم
الاثنين 2 يوليو:
- اتحاد الكرة يحدد ١ أغسطس موعدا لانطلاق الموسم الجديد.. ويحدد ٢٥ لاعبا فى القائمة
الثلاثاء 3 يوليو:
- الزمالك يقدم كريستيان جروس مديرًا فنيًا في مؤتمر صحفي
- مرتضى منصور يهدد بشطب المتمردين على القلعة البيضاء
الأربعاء 4 يوليو:
- تركي آل شيخ يتنازل عن دعواه القضائية ضد إدارة الأهلي
الخميس 5 يوليو:
- صلة تبلغ الأهلي بعدم اكتمال عقد رعايتها للقلعة الحمراء
الجمعة 6 يوليو:
- بلجيكا تهزم البرازيل وتواجه فرنسا بنصف نهائي مونديال روسيا