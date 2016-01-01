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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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كأس العالم

الرياضة فى اسبوع

السبت 07/يوليه/2018 - 10:19 ص
جروس
جروس
نور عادل
السبت 30 يونيو:
- الأرجنتين بقيادة ميسى تودع كأس العالم بالخسارة من فرنسا

الأحد 1 يوليو:
- الأهلي يقدم الفرنسي باتريس كارتيرون مديرًا فنيًا في مؤتمر صحفي
- روسيا تفجر المفاجأة وتطرد إسبانيا من كأس العالم

الاثنين 2 يوليو:
- اتحاد الكرة يحدد ١ أغسطس موعدا لانطلاق الموسم الجديد.. ويحدد ٢٥ لاعبا فى القائمة

الثلاثاء 3 يوليو:
- الزمالك يقدم كريستيان جروس مديرًا فنيًا في مؤتمر صحفي
- مرتضى منصور يهدد بشطب المتمردين على القلعة البيضاء

الأربعاء 4 يوليو:
- تركي آل شيخ يتنازل عن دعواه القضائية ضد إدارة الأهلي

الخميس 5 يوليو:
- صلة تبلغ الأهلي بعدم اكتمال عقد رعايتها للقلعة الحمراء

الجمعة 6 يوليو:
- بلجيكا تهزم البرازيل وتواجه فرنسا بنصف نهائي مونديال روسيا
الرياضة فى اسبوع
الرياضة فى اسبوع
الرياضة فى اسبوع
الرياضة فى اسبوع
الرياضة فى اسبوع
الرياضة فى اسبوع
الرياضة فى اسبوع
الرياضة فى اسبوع
الرياضة فى اسبوع

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