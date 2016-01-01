الرياضة فى اسبوع

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السبت 30 يونيو:الأحد 1 يوليو:- الأهلي يقدم الفرنسي باتريس كارتيرون مديرًا فنيًا في مؤتمر صحفيالاثنين 2 يوليو:الثلاثاء 3 يوليو:- الزمالك يقدم كريستيان جروس مديرًا فنيًا في مؤتمر صحفيالأربعاء 4 يوليو:الخميس 5 يوليو:الجمعة 6 يوليو:- بلجيكا تهزم البرازيل وتواجه فرنسا بنصف نهائي مونديال روسيا