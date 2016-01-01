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فن

أحمد السقا يعلق على خروج البرازيل: ماذا يحدث بكأس العالم

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:54 م
أحمد السقا
أحمد السقا
سعيد فراج
شارك نجم الأكشن أحمد السقا تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، علق فيها على خروج منتخب السامبا البرازيلي أمام منتخب بلجيكا في دور الـ8 لكأس العالم 2018.

وكتب أحمد السقا في تغريدته على تويتر: «ماذا يحدث بكأس العالم ؟»، مستخدمًأ أيقونات الضحك عبر التغريدة، في إشارة تعجبية منه على خروج المنتخب الأكثر تتويجًا بالمونديال.

وكانت بلجيكا قد تغلبت على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد في دور الثمانية، وصعدت الأولى إلى دور نصف النهائي لتقابل منتخب فرنسا في المبارة قبل النهائية في كأس العالم 2018.

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توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟