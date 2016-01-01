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وزارة البترول: طرح مزايدات الاستكشاف بالبحر الأحمر نهاية العام

السبت 07/يوليه/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الهدف من مشاركته فى جلسة "برنامج كبار المسئولين" في مجال صناعة الغاز، ضمن فعاليات مؤتمر الغاز العالمي الذي يعقد في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، هو عرض نحاجات مصر التى حققتها فى مجال البترول السنوات الأخيرة وعرض فرص الاستثمار بمصر على الشركات العالمية المختصة.

وأكد طارق الملا خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "المحور"،تقديم الإعلامية دينا يحيى، أن التواجد فى مثل هذه المؤتمرات مهم لعرض ما أنجزته من إصلاحات اقتصادية مهمة فى وقت استطاعت فيه مصر أن تخفض مديونية الشركاء الأجانب إضافة إلى الإعلان عن طرح مزايدات عالمية عن طريق هيئة البترول والشركة القابضة للغاز، للبحث والاستكشاف فى 27 منطقه جديدة

وأوضح "طارق الملا" أن ردود الأفعال على ما حققته مصر إيجابية ومبشرة للغاية، مشيرا إلى أنه فى نهاية العام مصر ستطرح مزايدات للبحث والاستكشاف بمنطقة البحر الأحمر التى لم تطرح بعد.

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وزارة البترول: طرح مزايدات الاستكشاف بالبحر الأحمر نهاية العام
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