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أخبار البلد

محلل سياسي: تهديات طهران بغلق مضيق هرمز تصريحات استهلاكية

السبت 07/يوليه/2018 - 07:13 ص
مضيق هرمز -أرشيفية
مضيق هرمز -أرشيفية
مـيــس رضــا
قال الدكتور ياسر نور الدين المحلل السياسي بأمريكا إن تهديدات طهران بغلق مضيق هرمز ما هي إلا تصريحات استهلاكية رنانة للالتفاف على الشعب الإيرانى الذى أنهكته الأوضاع الداخلية بشكل وصل لحد الاحتجاجات اليومية .

وأوضح "نور الدين"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،أن طهران لن تستطيع أن تنفذ تهديداتها نظرًا للقوة والرد المندفع وبقوة من الجانب الأمريكى فهى ليست بقدر الولايات المتحدة الأمريكية ، مشيرًا إلى أن القادة الإيرانيين تلأ لهذه الأوراق لتحسين صورتها بعد تردى الأوضاع الاقتصادية.

وأشار "المحلل السياسي"،إلى أن إيران لن تجرؤ على غلق المضيق نظرًا لاحتمالية الصراعات التى تدخل فيها دول عديدة من المنطقة وهى فى حالة من الوهن الأن.

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