حاتم باشات: برنامج الحكومة ركز على خدمة المواطن

قال اللواء حاتم باشات نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة الزيتون والأميرية ، إن برنامج الحكومة ركز على عدد من القضايا الهامة التي تخدم المواطن المصري منها الأمن القومي، السياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطن ، بناء الإنسان المصري، بالإضافة إلى وضع توقيتات محددة لتنفيذ أهداف البرنامج حتى عام 2022.



وأضاف باشات في بيان له، أن البرنامج شمل أيضا الارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية وتحديث نظم التسليح والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والتخطيط لضربات استباقية للإرهاب، وتجديد الثقة في الجيش والشرطة، مشيرا إلى الاهتمام بوضع كاميرات للمراقبة في مراكز الشرطة وفي كل مكان والاهتمام بقضية أطفال الشوارع.



وأشار باشات إلى شمول برنامج الحكومة على إصلاح شامل في التعليم وتحسين المنظومة الصحية، مطالبا بضرورة التنفيذ السريع ووضع آليات للتواصل بين النواب والوزراء.