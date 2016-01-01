ارتدي الكارديجان الفلوري لإطلالة متجددة في الصيف.. صور



تبحثين عن ملابس بإطلالة متجددة لتظهري بها في مناسباتك أو الخروجات، سواء كان الخروج للعمل أو الجامعة فقد تحتاجين التنوع في ملابسك بشكل دوري، وأيضا مميز وعصري، لذا قمنا بجمع أفكار بسيطة لتظهرى بشكل متجدد باستمرار.



ويعد الكارديجان الفلوري من الملابس الخفيفة والتي يجب ألا يخلو دولابك من اقتنائها، فهي تعطي إطلالة مناسبة جدا في الخروجات العملية، ويمكن أن تنوعي في ارتدائها باستمرار، إلا أنه مناسب للخروجات الصباحية أكثر من خروجات الليلية.



ويمكن أن ترتدي البناطيل الجينز، وأن ترتدي تحته التوب الابيض، أو أي ألوان مناسبة للون الكارديجان، ويمكن أن ترتدي الشيميز السادة والذي يتناسب مع شكل الورود في الكارديجان.



يناسب ارتداء الكارديجان مع المحجبات، حيث أن منها الطويل، والواسع، والذي يتلائم بشكل كبير نزع الحجاب إطلالات المحجبات بشكل عام.



وإليكم صور توضع أبرز موديلات الكارديجان الرائعة والمميزة، والتي تعد من موضة صيف هذا العام..