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فن

شريف رمزي: لا يوجد فنان رقم واحد والناجح من يستمر فى طريقه

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:57 م
صدى البلد
سعيد فراج
استضافت الاعلامية "آلاء لاشين " الفنان شريف رمزى فى حلقة جديدة من برنامج " قالوا وقلنا " مساء يوم الجمعه والذى يذاع على قناة مصر الاولى.

وقال " رمزى " انا كنت دائما اسعى الى العمل مع كبار النجوم فى الاعمال وكنت محظوظا بهذا وايضا من اهم اعمالى مشاركتى في فيلم " بتوقيت القاهرة " مع النجم الراحل نور الشريف وحصلت على جوائز عديدة بسبب هذا الدور والاستاذ نور الشريف هو من بلغني اثناء تصوير المشاهد انني سأحصل على جوائز لهذا العمل.

صرح "رمزى " اثناء الحلقه قائلا:انا لم اكن السبب فى ابتعاد زوجتى ريهام ايمن عن الفن كما نشر في بعض المواقع ولكن هى ابتعدت لانشغالها بالبيت والاولاد وانا لا اقف امام طموحها وعملها.

وكشف ان قلة مشاركته بأعمال فى الفترة الماضية سواء فى الدراما او السينما بسبب العمل بشركة والده بعد وفاته وعدم تواجد اعمال مناسبة للمشاركه بها.

وتحدث " رمزى " ان بعض الجمهور يحكم على نجوميه الفنان بحسب عدد المعجبين على السوشيال ميديا وهذا اكبر ظلم لانه يوجد اسماء كبار من النجوم وليس لديهم اى حسابات على السوشيال ميديا.

كما تحدث قائلا: انا اسعى ان اقدم اعمالا تعيش فى ذاكرة الجمهور وليس طموحى ان اكون رقم واحد لان بعض الفنانين لهم فترات للاستحواذ على الساحه ولكن الافضل من يبقى محافظا على نجاحه ويستمر ولن يختفي بعد فترة.

واختتم "رمزى" الحلقة بذكرياته مع والده المنتج الراحل محمد حسن رمزى قائلا.. شعرت بشرخ فى حياتى بعد وفاته وتحملت جميع المسئوليات بحكم اننى الابن الاكبر.
شريف رمزي: لا يوجد فنان رقم واحد والناجح من يستمر فى طريقه
شريف رمزي: لا يوجد فنان رقم واحد والناجح من يستمر فى طريقه

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