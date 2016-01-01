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مؤسس المخابرات القطرية يكشف المخطط الأمريكي ضد مصر.. فيديو

السبت 07/يوليه/2018 - 06:31 ص
الرئيس الأمريكي،
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
عمرو ممدوح
قال اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، إن الاقتصاد الأمريكي تأثر بشدة بعد حربها مع فيتنام، متابعًا: "أمريكا اتخرب بيتها وفلست بسبب فيتنام، وترامب بيلطش في العالم بسبب تأثر اقتصاد أمريكا".

وأوضح "منصور"، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي، حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc" مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة بعد خروجها من حرب فيتنام قررت ألا تحارب بأي جندي أمريكي خاصة بعد حرب العراق.

وكشف عن المخطط الأمريكي ضد المصريين، قائلًا :"أمريكا خططت لتجنيد المصريين واستخدامهم في حروبها ضد مصر، واستخدام باقي الشعوب في حربهم ضد دولهم".

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