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5 أسباب تؤدي إلى فشل الزواج

السبت 07/يوليه/2018 - 08:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع بولد سكاي عن 5 أسباب تؤدى إل فشل الزواج وجعله مأساة وفقا للموقع أن الزواج في الجيل الحالي ، أصبح لعبة المقايضة. لماذا ا؟ هناك شخصان يتزوجان ، وفي النهاية يخرجان منه بسبب الكثير من المشاكل.

وعن الأسباب يذكرها الموقع..

1.عبء المسؤوليات:
معظم الأزواج في هذه الأيام يعملون. يصبح الزواج مسؤولية على حريتهم. إنهم يحاولون التعامل مع سيناريو الزواج وفي النهاية بعد استياء مطول ، فإنهم يغادرونه. هذا هو سبب واحد كبير لزيادة معدل الطلاق.

يفضّل معظم الناس البقاء منفردًا ومستقلًا بدلًا من الزواج. هم غير راضين عن الطريقة التي تجري بها الأمور بشكل عام. الزواج هو كل شيء عن التكيف ولكن هل نرى ذلك في كثير من الأحيان في الأزواج من جيل 21؟ نحن لا. لدينا شرف كونك أعزب.

2. اختلاف العقليات:
هذا سبب آخر للكثير من الزيجات المؤلمة. الشركاء لديهم عقليات مختلفة وهم لا يساومون. الحجج طويلة وفي النهاية ، إنها مأساة أن نرى زوجان يقاتلان كل يوم حول هذه الصراعات يصبح الزواج مأساة عندما يتم حذف عامل التعديل أو عامل التنازل.

3. الخيانة الزوجية:
الغش خطأ في الزواج. يكسر الثقة والمعتقدات والقيم. الخيانة تسبب الكثير من المتاعب في الزواج. كل رجل وامرأة يملكان شريكه. ولكن عندما يرون أن شريكهم يخدعهم ويسعى إلى الحصول على الرضى في مكان آخر ، فإنه يحطم أذهانهم الخيانة الزوجية هي سبب واحد كبير يجعل الزواج مأساة هذه الأيام.

4. الاختلافات الجنسية:
الأزواج الذين لديهم تفضيلات جنسية مختلفة غالبًا ما يكونون غير سعداء بزواجهم ويصبح جزءًا مؤلمًا من حياتهم الزوجية. إنهم يفضلون الخروج من الزواج. هذا هو السبب في انخفاض حالات الزواج بشدة على الأرض.

5. الصدمة:
في بعض الأحيان في الحياة الزوجية ، تنشأ حالات صدمة وتصبح مواجهة هذه المواقف صعبة. عندما لا يتعامل الزوجان مع هذه الصدمات بشكل صحيح ، يصبح من الصعب عقد الزواج بالترتيب ويفقد أحدهما الصبر وينهي عقد الزواج.

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