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بنات البلد

استخدمي مصل العين قبل النوم لمعالجة إرهاق الجلد

السبت 07/يوليه/2018 - 07:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعاني الكثير من السيدات من مشكلة الهالات السوداء تحت العين ويرجع ذلك لعدة أسباب أبرزها دورة النوم غير المنتظمة ، ونقص الرطوبة أو بسبب العوامل الوراثية ، هناك العديد من العوامل الأخرى مثل العادات غير الصحية مثل التدخين والشرب واتباع نظام غذائي غير متوازن لذلك يقدم موقع بولد سكاي أفضل قناع يمكن أن يعالج إرهاق الجلد حول العين وجميع العيوب التي يمكن أن تظهر حول العين .

المكونات :
2 ملاعق صغيرة من زيت الجوجوبا
2 ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو
2 ملاعق صغيرة من نواة المشمش
1 ملعقة طعام من زيت جوز الهند
1 زجاجة بالقطارة

طريقة التحضير:

• ضع المكونات في وعاء واخلط جيدًا حتى يصبح الخليط جاهزًا.
• نقل مزيج الناتجة في زجاجة بالقطارة.
• أﻏﻠﻖ اﻟﻐﻄﺎء واهﺰه ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ.
• قم بتخزين الزجاجة في مكان بارد وجاف.

كيف تستعمل:

• استخدمي مصل العين المذهل هذا يوميًا قبل النوم في الليل.
• أزيلي المكياج ونظف وجهك جيدا.
• قومي بتجفيف الجلد وإفلات 2-3 قطرات من هذا المصل في راحة يدك.
• استخدم إصبعك بلطف في المصل حول الجلد حول العينين.

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