8 طرق لمعالجة آلام الكتف .. و8 علاجات فعالة لآلام الكتف أبرزها الضغط الساخن

أبرز أسباب آلام الكتف الغضروف الممزق

8 علاجات فعالة لآلام الكتف أبرزها الضغط الساخن

بعض الأمراض فى العمود الفقرى تسبب آلام الكتف

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام الكتف ويرجع ذلك لعدة أسباب أبرزها يمكن أن يكون سبب ألم الكتف بسبب إصابة من السقوط أو حادث ، أو بسبب حالة صحية مثل التهاب المفاصل أو إصابة الأنسجة الرخوة ، بما في ذلك العضلات والأوتار والأربطة داخل الكتف.العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى آلام في الكتف هي التهاب المفاصل ، وتقرص العظام ، والغضروف الممزق ، وكسور في عظمة الكتف ، وإصابة الحبل الشوكي ، والكتف المتجمد ، إلخ بعض الأمراض يمكن أن تسبب أيضا في العمود الفقري العنقي في الرقبة.كشف موقع بولد سكاي عن كيفية علاج آلام الكتف في المنزل.1. الكركم :الكركم هو أفضل علاج لتخفيف الألم في كتفك. ويرجع ذلك إلى وجود الكركمين في الكركم الذي يحتوي على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات أنه يساعد على الحد من التورم والألم في كتفيك. اصنع عجينة من 2 ملعقة طعام من مسحوق الكركم و 1 ملعقة طعام من زيت جوز الهند. افركي هذه العجينة فوق عضلات الحوض واتركها جافة. أو أضف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى كوب واحد من الحليب واغليها. اشرب هذا.2. الزنجبيل :الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهاب والألم في الكتفين. وعلاوة على ذلك ، فإنه يحسن الدورة الدموية. يُنضج ملعقة كبيرة من شرائح الزنجبيل في 11/2 إلى 2 كوب من الماء لمدة 10 دقائق. يصفى ويضاف العسل إليه. شرب 2 إلى 3 أكواب من شاي الزنجبيل يوميا.3. خل التفاح :كيف لعلاج آلام الكتف؟ خل التفاح هو علاج آخر فعال. أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات و alkalising التي يمكن أن تساعد في الحد من الألم والالتهابات. كيفية جعل مزيل ماكياج منديل باستخدام الساحرة عسلي؟ لماذا يجب عليك مغادرة صديقك؟ أسباب لمعرفة ما هي أسباب سكري الحمل؟ المشاركات مميزة شرب كوب من الماء الدافئ الممزوج مع ملعقة كبيرة من خل التفاح غير المفلتر الخام. أضف القليل من العسل إليها وشرب مرتين في اليوم لمدة أسبوع.4. زيت اللافندر:زيت اللافندر هو زيت أساسي جيد جدا يمكن أن يريح العضلات المتعبة ويساعد في تقليل الألم والالتهابات. أضف بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي في ماء الاستحمام واغمر نفسك فيه لمدة 30 دقيقة. يمكنك أيضًا خلط بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي في ملعقة أو ملعقتين من زيت الزيتون الدافئ. تدليك هذا الخليط على كتفك.5. التدليك :التدليك هو علاج منزلي رائع لتقليل آلام الكتف. يساعد التدليك اللطيف على التخلص من التوتر والإجهاد من عضلات الكتف. وسوف يساعد على تحسين الدورة الدموية والحد من التورم كذلك. قم بتسخين زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وضعه على كتفك. اضغط بلطف على عضلات الكتف لتشجيع تدفق الدم. قم بالتدليك لمدة 10 دقائق ووضع منشفة دافئة على الكتف.6. ضغط ساخن :يساعد الضغط الساخن أيضًا على علاج آلام الكتف والتورم والالتهاب. يجب القيام بضغط ساخن بعد 48 ساعة من الإصابة. املأ كيس الماء الساخن وضعه على كتف المؤلم لمدة 10 إلى 15 دقيقة. أيضا تحت الدش يمكنك الوقوف تحت الماء الساخن.7. ضغط بارد :ضغط بارد مفيد في تخفيف آلام الكتف حيث تخدر حرارة البرد منطقة الكتف. هذا يساعد في الحد من الألم والالتهاب. ضع بعض مكعبات الثلج في منشفة ثم لفها. ضع هذا على كتفك لمدة 10 دقائق. كرر ذلك عدة مرات يوميًا لبضعة أيام.8 الملح :يتكون ملح ابسوم من كبريتات المغنيسيوم التي تساعد في الحد من الألم. أنه يخفف من الضغط من عضلات الكتف ويحسن الدورة الدموية. ملء حوض الاستحمام الخاص بك بالماء الدافئ وإضافة 2 كوب من ملح ابسوم. حركه ونقعه في الماء لمدة 20 إلى 25 دقيقة. هل هذا ثلاث مرات في الأسبوع. كيف يجب أن تنام إذا كتفك يؤلمك؟ الاستلقاء على جانب واحد مع وسادة تحت رقبتك. استخدم وسادة مطوية لدعم ذراعك المؤلم. وسادة أخرى خلف ظهرك ستوقفك عن الدوران على الجانب الآخر من الجسم.