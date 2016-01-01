أحذية عصرية بألوان جذابة للصيف .. صور

ظهرت العديد من الموديلات الرائعة للاحذية هذا العام، وهو ما وضعنا في حيرة من اختيار الحذاء المناسب لملابسك، إلا أن الحذاء البسيط، والذي يميل الى الاحذية القديمة تبقى الافضل بين جميع موديلات الاحذية.



وتعد الاحذية بألوان الفضي والدهبي والروز جولد من موضة هذا الصيف، حيث انها تعطي إطلالة شيك للغاية، ويمكن أن تتناسب مع جميع الملابس، وبالاخص البناطيل الجينز.



ويمكن أن تتناسب هذه الأحذية مع جميع المناسبات.



وإليكم أبرز موديلات الاحذية الفضية والذهبية، والروز جولد، والتي تعد موضة لهذا العام، ونالت إعجاب العديد من الفتيات..