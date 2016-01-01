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فن

ليلى عز العرب تكشف عن تفاصيل دورها في كارمن

السبت 07/يوليه/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
كشفت الفنانة ليلى عز العرب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " عن تفاصيل دورها ضمن أحداث مسلسل " كارمن " و والمقرر أن تبدأ فى تصويره الأسبوع المقبل .

وتابعت " عز العرب " قائلة : " إنها تجسد داخل العمل شخصية سيدة أعمال تقوم بإنجاز أعمالها بطرق غير قانونية , كما أنها قوية الشخصية بشكل كبير " .

واضافت : انها سعيدة بهذا العمل لأنه يقدم رسالة هادفة الى الجمهور , كما انها متحمسة للتعاون من جديد مع المخرج حسين شوكت بعد ان قدما معًا الجزء الاول من مسلسل " حكايات بنات " .

واستكملت حديثها قائلة : " إن العمل تدور أحداثه فى 60 حلقة , ومن المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضانى .

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