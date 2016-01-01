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إختيار السيناوي يوسف عروج للدراسة في أكبر جامعة في العالم

السبت 07/يوليه/2018 - 03:31 ص
الشاب السيناوي يوسف
الشاب السيناوي يوسف صبري عروج
احمد صالح
تم إختيار الشاب السيناوي يوسف صبري عروج للدراسة في جامعة كامبريدج ( أكبر جامعة في العالم ) حول القيادة وصناعة السلام والصداقة بين الشعوب وكذلك المشاركة في مؤتمر صناع السلام العالمي في العاصمة البريطانية لندن ضمن الوفد المرافق لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين, ورئيس أساقفة كانتربري وعدد من رموز السلام في العالم.

يذكر أن يوسف عروج كان أول شاب سيناوي يمثل مصر في أكبر حدث شبابي في العالم بدولة روسيا الإتحادية عام 2017 بدعوة من الرئاسة الروسية ولم تكن هذه المشاركة الوحيدة ,حيث شارك بعد رجوعة مباشرة في منتدي الإستثمار والأعمال لأفريقيا والعالم كرائد أعمال مجتمعي بحضور الرئيس السيسي و6 رؤساء للدول الإفريقية.

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